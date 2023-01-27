Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.
В этот раз на своей странице в Instagram артистка эмоционально анонсировала новый выпуск проекта и показала первые кадры.
"Не пропустите новый выпуск проекта «Дождусь» в Одессе – до слез трогательная встреча семьи, которую разлучила война и лишила возможности отца держать на руках своего первенца- СЫНА 🙏.
Наша команда сделала все возможное, чтобы осуществить мечту семьи. Любящие и родные люди наконец-то обнялись 🙏Тот кто ждет, тот обязательно дождется!!! Я верю 🙏… Все украинские семьи, которые сейчас не вместе, совсем скоро объединятся 🙏Я хочу верить🙏", — написала Лилия Ребрик под видео.
Украинцы в комментариях поддержали ведущую:
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"Еще не видела, а уже плачу 😭💔 Пусть все будет хорошо🙏🏻 А я верю, мы все верим";
"Счастье сквозь слезы!";
"Мурашки по коже! Боль! Нет слов!! 😢".
Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.
Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.