Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка эмоционально анонсировала новый выпуск проекта и показала первые кадры.

"Не пропустите новый выпуск проекта «Дождусь» в Одессе – до слез трогательная встреча семьи, которую разлучила война и лишила возможности отца держать на руках своего первенца- СЫНА 🙏.

Наша команда сделала все возможное, чтобы осуществить мечту семьи. Любящие и родные люди наконец-то обнялись 🙏Тот кто ждет, тот обязательно дождется!!! Я верю 🙏… Все украинские семьи, которые сейчас не вместе, совсем скоро объединятся 🙏Я хочу верить🙏", — написала Лилия Ребрик под видео.

Украинцы в комментариях поддержали ведущую:

"Еще не видела, а уже плачу 😭💔 Пусть все будет хорошо🙏🏻 А я верю, мы все верим";

"Счастье сквозь слезы!";

"Мурашки по коже! Боль! Нет слов!! 😢".

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.