Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу и активно гастролирует по разным странам, собирая средства на помощь украинским защитникам.

В этот раз на своей странице в Instagram Сергей Бабкин обратился к украинцам с важным заявлением.

"Не надо никого убеждать в обратном. Сейчас мало времени для того, чтобы кому-то объяснять. Во-первых, закон природы свидетельствует - тьма должна жить в темноте. И только благодаря этому мы способны ценить свет. Во-вторых, когда маленького ребенка вырастили волки, то как бы ты ни пытался посадить его за стол и ставить перед ним тарелку с едой и ложку, он все равно будет спрыгивать со стула и есть с земли. Должно пройти достаточно времени для того, чтобы он сам осознал, что ведет себя как зверь, и начал меняться. В-третьих, борясь тем самым с ветряными мельницами, мы тратим свою бесценную энергию. Гробим нервы, портим свое настроение и тратим время впустую", — подчеркнул музыкант.

Артист добавил, что, по его мнению, сейчас все наши силы, действия и энергия должны быть направлены только на то, чтобы снабжать всем необходимым наших людей и наших воинов, оберегать наших детей.

"Вдохновлять на жизнь, внушать железобетонную уверенность в счастливое будущее нашей страны. Гореть на максимуме и тем самым дарить свет всем тем, кто в нем сегодня нуждается", — убежден Сергей Бабкин.

Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.

Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.