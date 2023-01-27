Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором рассказала, как села на диету.

Как оказалось, Оля выложила очередное из своих юмористических видео, в котором забавно рассказала о диете. По словам певицы, уже на третий день пищевых ограничений ей начинают сниться специфические сны.

"Третий день диеты. Начали сниться эротические сны, где я лежу голая в ванне с борщом и галушками", - говорит Цибульская с максимально серьезным лицом. В подписи к публикации артистка написала: "Держимся друг за друга, люблю вас!"

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео Оли:

"А я еще и обмажусь салом".

"Что интересно, что мне тоже в таком формате снится то, чего не хватает".

"Оля обожаю вас!".

"Спасибо за порцию хорошего настроения".

"Какая вы классная, настоящая".

"Аппетитно, я бы поел борща с галушками".

"А теперь поподробнее о диете, только я о рецепте спрашиваю!".

"Да, это уже серьезно".

"Моя маленькая волшебная принцесса все будет хорошо".

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