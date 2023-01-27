Популярный украинский певец, комик и шоумен Владимир Дантес, который недавно развелся с певицей Надей Дорофеевой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное фото и заинтриговал новым выпуском своего нового шоу.

Как оказалось, Владимир вместе с парнями из хип-хоп группой Курган и Agregat сняли новый выпуск шоу "Мамо, я ганяю тачки", в котором показали разбомбленный Харьков. По словам Дантеса, эти парни хип-хопперы очень интересный феномен украинского музыкального рынка, а Амиль и Рамиль – одни из самых крутых волонтеров, которых он знает.

В подписи к публикации исполнитель написал: "В серии мы поговорили об их пути в волонтер, провели экскурсию по моему родному Харькову, пообщались о том, почему сейчас ребята не выступают на ивентах и корпоративах, и разгрузили гуманитарку с самым креативным волонтером — @mc_svarka! Для меня этот выпуск особенный, он ведь о Харькове. О печали по разрушенным воспоминаниям, о боли от каждой ракеты и бомбы, но самое главное – о людях, благодаря которым город стоит и будет стоять всегда. ПС: парень справа просто подошел сфоткаться. Друг, если ты это видишь, напиши в комментах!".

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