Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает третьего ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала фото своих детей и обратилась к украинским родителям.

Как оказалось, в своем посте Светлана подняла важную тему безопасности взрослых и детей на дорогах в темное время суток. По словам певицы, она села за руль автомобиля во время отключений света и была поражена – пешеходов на темных улицах совсем не видно. Избежать трагедий помогут светоотражающие элементы на одежде.

В подписи к публикации Тарабарова обратилась к родителям с требованием обеспечить детей такими светоотражающими элементами: "Сегодня вечером проехала за рулем во время аварийных отключений, в полной темноте. Скажу, как водитель – пешеходов не видно СОВСЕМ! В последний момент фары вырывают из тьмы бледную тень, едва заметный силуэт. Так что кроме стандартного пожелания водителям быть осторожнее и снизить скорость до минимума, буду просить. Нет, умолять. Нет – требовать! От родителей – пожалуйста найдите возможность сделать вашего ребенка заметным. Любые светоотражающие элементы (сейчас в инете можно найти множество ярких деталей) могут спасти самое дорогое – жизнь. Ну и о себе не забудьте! Я всегда пою "Світло в тобі", а сейчас я умоляю выведите свой свет на наружу".

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