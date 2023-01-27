Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк высказался о тех украинцах, которые выехали из страны, спасаясь от боевых действий.

В интервью «РБК-Украина» Кондратюк сообщил, что никто из его сыновей не служит. И он, и его дети в четвертой волне мобилизации.

«Если придет черед, то и я пойду», - заверил Кондратюк, напомнив, что он специалист по радиолокационной станции. Правда, изучал это еще в советское время.

Также Кондратюк пояснил, что эмоционально он уже готов оказаться на фронте, а также не осуждает тех, кто выехал из Украины.

«Мне кажется, что эмоционально уже нет людей, готовых или не готовых. Надо будет - все будем в ТрО, или в других подразделениях Сил обороны. Кроме тех, кто уехал из страны, спасаясь от войны. И я не могу их осуждать. Слышал от одного военного, что человек, который не умеет и не хочет воевать - опасен для тех, с кем он воюет бок о бок», - сказал Кондратюк.

По словам Кондратюка, ментально уже все понимают, что ракета, которая взорвалась в жилой многоэтажке Днепра, может прилететь в каждый украинский дом. Включая его.

Напомним, что 4 марта, прямо в день рождения Игоря Кондратюка российские оккупанты попали в дом продюсера. К счастью, никто не пострадал.

«Мы выехали из дома второго марта, когда возле нашего села в 15 километрах были российские танки. Два месяца мы провели во Львове и вернулись после освобождения Киевской области», - сообщил Кондратюк.

По словам продюсера, поврежденные окна в доме они заменили, а остальное будет отстроено после окончания войны.

Напомним, Игорь Кондратюк разочаровался в Нацотборе Евровидения-2023.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кондратюк напомнил о прошлом некоторых артисток.

Также сообщалось, что Кондратюк показал, как выглядел в 90-х годах.