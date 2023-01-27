Так, на днях 28-летняя обладательница короны Мисс Вселенная-2022 отдала предпочтение мини-юбке с легкой шубкой белого цвета, пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Р'Бонни в Инстаграм.

Свой образ в Нью-Йорке Р'Бонни Габриэль дополнила темно-синим кепи. Примечательно, что, несмотря на холодную погоду, «Мисс Вселенная» решила отказаться от сапог в пользу легких туфлей с открытой пяткой на каблуке.

Нельзя также не обратить внимание на еще один модный тренд в образе Габриэль. Мисс Вселенная-2022, наперекор модным традициям, носит туфли с носками. Впрочем, как показал модный подиум, комбинировать носки с открытой обувью или туфлями на каблуке – больше не табу.

«Как Барби», «Очень модно!», «Она икона моды», «Думаю, что она будет одной из модных Мисс Вселенная, которую мы когда-либо могли иметь. Ее профессия модельера пришлась ей очень кстати…», «Люблю ее», «Мне нравится, как она рискует своим внешним видом», - обсуждают наряд Р'Бонни Габриэль в соцсетях.

Напомним, Мисс Вселенная в болотно-зеленом пальто показала стильный образ.

Также сообщалось, что Р’Бонни Габриель продолжают хейтить за то, что она якобы нечестно выиграла на конкурсе. Американку атаковали фанаты других двух красоток – из Венесуэлы и Доминиканской Республики.

Кроме того, Politeka.net писала, что что укркаинская красавица Виктория Апанасенко получила неожиданную награду.