Начаты съемки нового телешоу, ведущей которого стала Леся Никитюк, но довольны далеко не все.

Так, некоторые украинцы уверены, что сейчас не до веселья и новых телепроектов, пишет Politeka.net.

Узнав о съемках шоу «Есть вопрос», пользователи соцсетей не удержались от критики, в том числе и в адрес телеведущей Леси Никитюк.

«Какое шоу, война в стране!», «Какие проекты?! Вы что с ума сошли?! Леся, паровознюка тебе мало? Зачем это все? Люди без света сидят, а вы х…й страдаете», «Война в державе!».

Другие же уверены, что людям очень трудно угодить и критика будет всегда: «Хорошее, выложили новые проекты и т.д – плохо, плохо тоже плохо! Не угодишь никому».

Добавим, шоу «Есть вопросы» – это адаптация американского формата Family Feud, популярного в 70-80-х (снимается и поныне). В Украине была известна российская версия «Сто к одному». В оригинальном шоу две семьи угадывали самые распространенные ответы людей на всевозможные вопросы.

1 марта 2022 г., в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, компания-лицензиар Fremantle прекратила продажу и лицензирование форматов для российского ТВ.

Ранее Леся Никитюк показала, как возвращается на работу впервые за год.

Также Politeka писала, что Никитюк обратилась к знаменитым мужчинам, заговорившим об отношениях с ней.

Кроме того, Politeka.net писала, что Никитюк честно ответила, делала ли что-то со своими губами.