Популярная украинская актриса каждый день рассказывает в Инстаграм о своей жизни. В последнее время Ксения Мишина часто показывает себя в спортзале, удивляя фанатов.

«Когда день начинается в пять утра, хорошего утра и мне, и вам. Да, мне бывает очень тяжело, и лень, и больно, и нестерпимо. И даже помню, как заплакала в зале от перенапряжения. Но, есть большое «но».

Любя цель, мечта, состояние проходят/забываются из-за труда и трудностей. Главное, чтобы бы вы действительно этого хотели… Тогда вы с легкостью сформируете мотивацию и другое отношение к трудностям.

Поэтому, всегда будут инструменты, которые помогут устранить все трудности. Например, в зале мне помогает приятная музыка, аудиокниги, аудиолекции. И так в каждом деле» - делится Мишина.

Недавно Мишина рассказала, как сильно ограничила свое питание и приобщает к здоровой пище сына. Она поинтересовалась в ролике, нравится ли ему еда и вкусно ли ему.

Однако даже из-за этого ролика в сети принялись стыдить звезду.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.