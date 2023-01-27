На новом фото Потап позирует в повседневной одежде и рюкзаком через плечо, пишет Politeka.net.
«We on a bright side! Работаем, как пчелы!», - подписал селфи Потап, демонстрируя также гладко выбритое лицо.
Отметим, что в свое время Потап любил эксперементировать со своей бородой, меняя ее длину и даже цвет.
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Каждый раз, когда артист появляется гладко выбритым, в соцсетях ему тут же начинают писать, что он выглядит очень помолодевшим и посвежевшим.
Заслужил Потап новую порцию комплиментов и в этот раз.
«Желаем здоровья, продолжайте работать!», «Люблю тебя», «Шикарный мужчина», «Свежо, красиво, побрито», «Так держать!», - пишут Потапу фолловеры.
Напомним, что вокруг Потапа и Насти Каменских продолжают циркулировать слухи об их разводе.
В последнее время звездная пара стала намного реже выкладывать общие кадры и выходить вместе на публику.
Так, с тех пор, как Потапа и Каменских видели на публике вместе прошел месяц - в конце декабря они появились на рождественской вечеринке своей подруги.
Напомним, Каменских в образе опасной хищницы решила привлечь внимание не только украинцев.
Также сообщалось, что Потапа едко подкололи после его запрета в россии.
Кроме того, Politeka.net писала, что Потап показал последнее видео, которое снял известный режиссер, погибший под Бахмутом.