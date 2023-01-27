41-летний продюсер, автор и исполнитель песен Потап решил напомнить о себе новым селфи.

На новом фото Потап позирует в повседневной одежде и рюкзаком через плечо, пишет Politeka.net.

«We on a bright side! Работаем, как пчелы!», - подписал селфи Потап, демонстрируя также гладко выбритое лицо.

Отметим, что в свое время Потап любил эксперементировать со своей бородой, меняя ее длину и даже цвет.

Каждый раз, когда артист появляется гладко выбритым, в соцсетях ему тут же начинают писать, что он выглядит очень помолодевшим и посвежевшим.

Заслужил Потап новую порцию комплиментов и в этот раз.

«Желаем здоровья, продолжайте работать!», «Люблю тебя», «Шикарный мужчина», «Свежо, красиво, побрито», «Так держать!», - пишут Потапу фолловеры.

Напомним, что вокруг Потапа и Насти Каменских продолжают циркулировать слухи об их разводе.

В последнее время звездная пара стала намного реже выкладывать общие кадры и выходить вместе на публику.

Так, с тех пор, как Потапа и Каменских видели на публике вместе прошел месяц - в конце декабря они появились на рождественской вечеринке своей подруги.

Напомним, Каменских в образе опасной хищницы решила привлечь внимание не только украинцев.

Также сообщалось, что Потапа едко подкололи после его запрета в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап показал последнее видео, которое снял известный режиссер, погибший под Бахмутом.