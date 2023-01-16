На своїй сторінці в Instagram артист розповів про трагедію з українським режисером Олегом Бобало, який загинув під Бахмутом, та показав його останню відеороботу.

"Олег Бобало не був військовим, він був режисером (таким позивним і нагородили його побратими). Знімав кіно, кліпи, рекламу, але після 24-го лютого спочатку записався у ТРО, а згодом вступив до лав ЗСУ. І навіть там він не переставав займатися своєю улюбленою справою – знімати історії. Так вийшло, що це його остання робота. Кліщіївка… 9 км від Бахмута. Він міг не йти, а лишитись на базі…", — пише Потап.

Бобало був артилеристом, але добровільно пішов піхотинцем, бо не вистачало людей, а треба було рятувати хлопців.

"Він відбив три страшні атаки не чмобіків та зеків, а професійних вбивць – вагнерівців… Він вистояв у цій битві… Він врятував життя, вже й не знаю скільком, нашим хлопцям… Але нагорі вирішили, що там він буде більш потрібний…Осколкове поранення несумісне з життям…Ніч з 19-го на 20-те грудня 2022 року. С. Кліщіївка, Донецька область", — розповів співак історію загиблого героя.

Маша Єфросиніна також відреагувала на пост Олексія Потапенка.

"Боже мій, я працювала з ним. Жах! Біль! Горе!! Як же всі ці вбивці-виродки горітимуть у пеклі", — написала ведуча в коментарях.

Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.

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