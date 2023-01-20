Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко (Потап) – відомий український артист та продюсер. Зірка ще до повномасштабного вторгнення залишила Україну і довгий час не поверталася назад. Але восени Потап оголосив, що вже деякий час в Україні просто брав паузу. Також Олексій похвалився, що його зарахували до тероріальної оборони, коли він ще був за межами України. А цього разу Потапенко показав, як його заборонили у Росії.
"Завжди мріяв стати заборонкою! Але це найвищий пілотаж - дискредитація цілої армії це Сила! Піду включу "Потап і Настя" голосніше, я завжди знав, що мої пісні - це зброя!", - написав Олексій.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Та всі вже зрозуміли якась у Потапа життєва позиція. Не треба так з трусів вистрибувати зі своїми пісеньками! Куди там зброя!!! Сядьте поплачте з Монатиком!";
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