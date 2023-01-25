Настя в Інстаграм написала таке:

«Хочу підтримати ініціативу ukraine.ua #FreeTheLeopards 🙌🏼 Нам потрібні 🐆, щоб боротися за цінності, важливі для цивілізованого світу та головне, щоб захистити українських дітей та дорослих, свою Батьківщину.

Україна сьогодні – щит Європи. І я сподіваюся, що це завжди пам'ятатимуть. Тому важливо говорити та підтримувати Україну всіма можливими способами 🇺🇦 #ArmUkraineNow» - написала Настя під добіркою кадрів.

У мережі її також підтримують:

«Пишуть, що німців дотиснули на постачання Україні танків Leopard; Не Бідняків ну теж Ок!;

А де подівся Потап, не бачити його взагалі; Нам потрібна зброя, щоб настав світ…; Яка ти дуже гарна; Все вірно".

Раніше Каменських написала: “Сьогодні в Україні святкують день єдності. Ця концепція завжди була непорушною основою нашої країни.

І я переконана, що важка боротьба, яку ми ведемо сьогодні, відбувається заради свободи та неподільності нашої країни. Ми боремося за світло, добрі та цінності, які поділяє весь цивілізований світ! Ось чому ми переможемо. Слава Україні!".

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