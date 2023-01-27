Популярная украинская певица Злата Огневич продолжает активно работать над новыми проектами. Несмотря на то, что звезда часто сталкивается с критикой своего творчества, она продолжает удивлять идеями поклонников.
Недавно Огневич призналась, что примет участие в интересной съемке, но уже не одна, а вместе с коллегами. Успела артистка засветиться вместе с украинской исполнительницей, похвалив ее образ.
«Как вам мой лук?» - сначала написала Злата. После этого она добавила: «Мамарика на базе. Крутая!».
Отметим, ранее Злата рассказала, что отправилась с командой в Херсонском направлении и это было немного волнительно.
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Также артистка показала милое фото и рассказала, что сбор для помощи людям из Протасового Яра закрыли.
Как известно, ранее Злата объявила сбор 250 тысяч гривен на закупку стройматериалов, мебели и техники в дома людей в Протасовом Яру, которые пострадали от российских ракет. Теперь же звезда рассказала, что сбор удалось закрыть, и обратилась к украинцам с благодарностями и восхищением.
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