Популярная украинская певица Злата Огневич продолжает активно работать над новыми проектами. Несмотря на то, что звезда часто сталкивается с критикой своего творчества, она продолжает удивлять идеями поклонников.

Недавно Огневич призналась, что примет участие в интересной съемке, но уже не одна, а вместе с коллегами. Успела артистка засветиться вместе с украинской исполнительницей, похвалив ее образ.

«Как вам мой лук?» - сначала написала Злата. После этого она добавила: «Мамарика на базе. Крутая!».

Отметим, ранее Злата рассказала, что отправилась с командой в Херсонском направлении и это было немного волнительно.

Также артистка показала милое фото и рассказала, что сбор для помощи людям из Протасового Яра закрыли.

Как известно, ранее Злата объявила сбор 250 тысяч гривен на закупку стройматериалов, мебели и техники в дома людей в Протасовом Яру, которые пострадали от российских ракет. Теперь же звезда рассказала, что сбор удалось закрыть, и обратилась к украинцам с благодарностями и восхищением.

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