Как оказалось, в новом сезоне ЖВЛ будут новые лица, пишет Politeka.net. Об этом стало известно в эфире "Сніданку з 1+1".
«Внимание, интрига раскрыта. Ведущие нового сезона «ЖВЛ», – объявили в студии, в которой появились Вера Кекелия и Тимур Мирошниченко.
«Вот это да! Такой сюрприз!», - пошутили Кекелия и Мирошниченко.
Напомним, на днях стало известно, что «Холостяк» Никита Добрынин и Даша Квиткова больше не живут вместе.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Жена Павлика рассказала, как после скандала проходит ее общение с бывшей мужа: "Деньги не вернула, но..."
Жизнь украинки оборвалась после сеанса массажа: подозреваемой вынесли вердикт
В тяжелом состоянии: жизнь девушки оказалась под угрозой после покупки в Интернете, что нужно знать
"Леопардовое тебе не идет": Остапчук присоединился к известному флэш-мобу, но украинцы не оценили
Недавно обвенчавшаяся пара призналась, что между ними совсем не все в порядке, но документы на развод они еще не оформили, ожидая своего более стабильного эмоционального состояния.
Рассказав о разрыве с Добрыниным, Квиткова с маленьким сыном Львом отправилась на Мальдивы.
Судя по сторис, Квиткова арендовала виллу у океана. Также есть собственный бассейн, в котором можно купаться в любое время.
Между тем, пользователи соцсетей не понимают, зачем было венчаться и обвинили Добрынина и Квиткову в неискренности.
Но некоторые поклонники пары не сомневаются, что до окончательного развода не дойдет и они снова будут вместе. Другие же выражают Даши слова поддержки. Мол, если женщина несчастлива в отношениях, с ними пора заканчивать.
Также сообщалось, что Даша Квиткова после расставания с Добрыниным поразила горячим видео.