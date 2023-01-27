«Холостяк» Никита Добрынин больше не является ведущим шоу об украинских знаменитостях «ЖВЛ».

Как оказалось, в новом сезоне ЖВЛ будут новые лица, пишет Politeka.net. Об этом стало известно в эфире "Сніданку з 1+1".

«Внимание, интрига раскрыта. Ведущие нового сезона «ЖВЛ», – объявили в студии, в которой появились Вера Кекелия и Тимур Мирошниченко.

«Вот это да! Такой сюрприз!», - пошутили Кекелия и Мирошниченко.

Напомним, на днях стало известно, что «Холостяк» Никита Добрынин и Даша Квиткова больше не живут вместе.

Недавно обвенчавшаяся пара призналась, что между ними совсем не все в порядке, но документы на развод они еще не оформили, ожидая своего более стабильного эмоционального состояния.

Рассказав о разрыве с Добрыниным, Квиткова с маленьким сыном Львом отправилась на Мальдивы.

Судя по сторис, Квиткова арендовала виллу у океана. Также есть собственный бассейн, в котором можно купаться в любое время.

Между тем, пользователи соцсетей не понимают, зачем было венчаться и обвинили Добрынина и Квиткову в неискренности.

Но некоторые поклонники пары не сомневаются, что до окончательного развода не дойдет и они снова будут вместе. Другие же выражают Даши слова поддержки. Мол, если женщина несчастлива в отношениях, с ними пора заканчивать.

Также сообщалось, что Даша Квиткова после расставания с Добрыниным поразила горячим видео.