Нагадаємо, за словами Квіткової, вони з Микитою більше не мешкають разом, і першою розмову на тему розлучення порушила саме вона.

«…Я багато працюю і приділяю цьому багато часу. Йому це не подобалося. Я розривалася між роботою, сином і чоловіком. У нас була "гра", хто кого більше вколе... Дуже багато сліз і розмов. Любов не пройшла. Я його люблю і він мене любить, але це ті стосунки, де тобі боляче", – зізналася Квіткова в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Дівчина також розповіла, що у якийсь момент вони з Микитою зрозуміли, що дуже наситилися один одним. Документи на розлучення Квіткова і Добринін поки не подали, очіккуючи, коли зможуть прийти в нормальний емоційний стан.

Тим часом, деякі шанувальники пари не сумніваються в тому, що їхня історія кохання ще не закінчилася.

«Щиро бажаю, щоб все налагодилось і не розпалась сім'я»,

«Просто такий період у житті. Хочеться, щоб діти росли в сім'ї повноцінній», «Це ще дуже свіжа історія, Даші і Нікіті ще потрібен час, щоб самим в цьому розібратись. Це дуже круто, що ви чесні один з одним»,

«100% ще будуть разом!»,

«Це сміливе зізнання, підтримка для багатьох жінок, які хочуть жити краще життя і відчувати себе щасливими»,

«Вони кохають один одного, і ще будуть разом».

Нагадаємо, Квіткова після розставання з Добриніним вразила гарячим відео.

Також повідомлялось, що Квіткова розкрила, як скинула понад 30 кг після невдалих дієт.

Крім того, Politeka.net писала, що "Холостяк" Добринін вперше висловився після розставання з Квітковою.