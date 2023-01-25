Нагадаємо, за словами Квіткової, вони з Микитою більше не мешкають разом, і першою розмову на тему розлучення порушила саме вона.
«…Я багато працюю і приділяю цьому багато часу. Йому це не подобалося. Я розривалася між роботою, сином і чоловіком. У нас була "гра", хто кого більше вколе... Дуже багато сліз і розмов. Любов не пройшла. Я його люблю і він мене любить, але це ті стосунки, де тобі боляче", – зізналася Квіткова в інтерв’ю Маші Єфросиніній.
Дівчина також розповіла, що у якийсь момент вони з Микитою зрозуміли, що дуже наситилися один одним. Документи на розлучення Квіткова і Добринін поки не подали, очіккуючи, коли зможуть прийти в нормальний емоційний стан.
Тим часом, деякі шанувальники пари не сумніваються в тому, що їхня історія кохання ще не закінчилася.
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«Щиро бажаю, щоб все налагодилось і не розпалась сім'я»,
«Просто такий період у житті. Хочеться, щоб діти росли в сім'ї повноцінній», «Це ще дуже свіжа історія, Даші і Нікіті ще потрібен час, щоб самим в цьому розібратись. Це дуже круто, що ви чесні один з одним»,
«100% ще будуть разом!»,
«Це сміливе зізнання, підтримка для багатьох жінок, які хочуть жити краще життя і відчувати себе щасливими»,
«Вони кохають один одного, і ще будуть разом».
Нагадаємо, Квіткова після розставання з Добриніним вразила гарячим відео.
Також повідомлялось, що Квіткова розкрила, як скинула понад 30 кг після невдалих дієт.
Крім того, Politeka.net писала, що "Холостяк" Добринін вперше висловився після розставання з Квітковою.