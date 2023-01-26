Як повідомляє Politeka.net, розрив стосунків Микити Добриніна і Даші Квіткової продовжують обговорювати в соцмережах.

Дехто з шанувальників пари не сумніваютсья, що до остаточного розлучення не дійде і вони знов будуть разом, інші ж висловлюють Даші слова підтримки. Мовляв, якщо жінка нещаслива у стосунках, з ними пора закінчувати.

Також є ті, хто шуткує: «Знову холостяк», «відпіарились», Нагадаємо, Микита Добринін брав участь у реаліті-шоу «Холостяк-9» і саме на знімальному майданчику зустрів своє кохання.

На той момент Добриніну був 31 рік, раніше він уже був одружений. Саме з Квітковою відбувся перший поцілунок 9-го сезону. 20-річна блондинка впевнено дійшла до фіналу, а почуття, які зав’язалися між нею та холостяком, збереглися і довели закоханих до вівтаря.

До речі, незадовго до свого розрива Добринін і Квіткова обвінчалися. Це сталося через два роки після весілля. Але і це не змогло врятувати пару.

«Навіщо було вінчатися узагалі так швидко, не перевіривши на міцність свої стосунки», «Вінчання це ж не піар! Я теж не розумію»,

«Як можна розлучитися через 4 місяці після вінчання? Значить, все було показушно. Я вважаю, що вінчатися потрібно, коли ти 100% впевнений у почуттях своїх і партнера і хочеш прожити з цією людиною все життя»,

«Я взагалі ге вірю в ці шлюби. Не можна знайти кохання отак, це все ніби іншими людьми запрограмовано. Він швидше найде своє кохання десь випадково в кафе чи на вечірці. Тому це все прогнозовано»,

«Так, багато хто приймає участь в шоу, для того, щоб набрати підписників і бути відомим. Квіткова зайшла аж занадто далеко ( навіть народила), а коли Нікітін залишився без роботи, то навіщо той тягар. Квіткова вже і так набрала собі аудиторію, щоб заробляти чималі гроші. Наразі саме сім'я зараз найголовніша, а вони так легко відмовляються від родини", - обурються користувачі соцмереж.

Нагадаємо, Даша Квіткова після розставання з Добриніним вразила гарячим відео.

Також повідомлялось, що Квіткова розкрила, як скинула понад 30 кг після невдалих дієт.

Крім того, Politeka.net писала, що "Холостяк" Микита Добринін вперше висловився після розставання з Квітковою.