Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором раскрыла "секрет бытия".

Как оказалось, Оля выложила очередное из своих юмористических видео, в котором забавно рассказала в чем, "секрет бытия". Она так и назвала свое видео. А в нем коротко и просто объяснила: "Когда ты умер – ты не знаешь, то ты умер. Но очень сложно тем, кто возле тебя рядом. Так же, если ты тупой".

В подписи к видео Цибульская написала: "Берегите себя и друг друга". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Это обо мне".

"Сто процентов".

"Спасибо, Оля, подняли настроение".

"Ты так точно все говоришь. Уместно".

"Очень смешно, смеюсь вслух".

"Но лучше, когда ты поешь".

"Женщина с Украины, имеет в голове сценарий".

"Это очень в точку и очень смешно".

"Оля, каждое Ваше слово попадает в цель".

"Это о Тищенко".

"Это же нужно до такого додуматься".

"Это шедевр".

"Золотые слова!".

Напомним, "Сейчас я умоляю": беременная Тарабарова после поездки за рулем слезно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, "Будет стоять всегда": Дантес снял особенный выпуск своего шоу о несокрушимом Харькове.

Также Politeka писала, что "Лежу в ванне с борщом и галушками": кума Дзидзьо Цибульская повеселила историей о совей диете.