Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором раскрыла "секрет бытия".
Как оказалось, Оля выложила очередное из своих юмористических видео, в котором забавно рассказала в чем, "секрет бытия". Она так и назвала свое видео. А в нем коротко и просто объяснила: "Когда ты умер – ты не знаешь, то ты умер. Но очень сложно тем, кто возле тебя рядом. Так же, если ты тупой".
В подписи к видео Цибульская написала: "Берегите себя и друг друга". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Это обо мне".
"Сто процентов".
"Спасибо, Оля, подняли настроение".
"Ты так точно все говоришь. Уместно".
"Очень смешно, смеюсь вслух".
"Но лучше, когда ты поешь".
"Женщина с Украины, имеет в голове сценарий".
"Это очень в точку и очень смешно".
"Оля, каждое Ваше слово попадает в цель".
"Это о Тищенко".
"Это же нужно до такого додуматься".
"Это шедевр".
"Золотые слова!".
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