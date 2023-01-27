Украинская певица Оля Полякова, которая больше не скрывает свой возраст, по-прежнему хочет выглядеть моложе.

Для этого Полякова, в том числе, уделяет время для всевозможных процедур, пишет Politeka.net. В том числе и для омоложения кожи лица.

На своей странице в Инстаграм, довольна певица сообщила, что пришла на очередную процедуру.

«Снова буду молоденькой», - похвасталась Полякова перед процедурой Genesis, уже лежа на кушетке.

Свой следующий сторис Полякова записала уже на съемочной площадке, хвастаясь и результатом омоложения, и новыми нарядами и съемками, которые стартовали, несмотря на войну.

Певица сообщила, что это первый съемочный день. А вот что это будет за телевизионный продукт и какая роль отведена ей, Оля пока не стала раскрывать.

«Ну что, дорогие мои, неасмотря на то, что в нашей стране продолжается война, у нас начались съемки. Слава Богу! И сегодня первый съемочный день, и я вот такая красивая», - сообщила Полякова в ярком наряде.

Напомним, 17 января Оле Поляковой исполнилось 44 года.

Свой настоящий возраст артистка пыталась скрывать до лета 2022 года. Тогда, в эфире программы «Взрослые девочки», которую Оля Полякова ведет с Машей Ефросининой, певица призналась, что на самом деле ей 43 года, а не 38, как до этого момента говорили в СМИ.

«Мне казалось это важным. Вот я так выгляжу, никто не дает мне моего возраста, почему я должна его называть. Я не понимала почему, это со мной происходило», – откровенно рассказывала певица.

Также сообщалось, что Поляковой после ее новых откровений припомнили интервью Ксении Собчак.

Кроме того, Politeka.net писала, что Полякова нашла замену уехавшему из Украины Олегу Виннику.