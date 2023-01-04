Полякова снова удивила своих слушателей новым музыкальным сюрпризом, пишет Politeka.net.
Напомним, на днях Полякова представила новый трек «Чарівні очі», но внимательные украинцы мгновенно узнали в мелодии песню, которую Полякова исполнила вместе с Олегом Винником на новогодние праздники прошлого года.
Некоторые возмутились, отметив, что Полякова могла спеть любую другую песню и не трогать хит, записанный с Винником. Другие выразили уверенность, что эта песня другая и даже лучше.
Но Полякова решила не останавливаться и презентовала «Чарівні очі» в дуэте с грузинской звездой – Анри Джохадзе.
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Украинцы уже могли видеть их вместе на сцене грузинских «Танцев со звездами».
Кстати, Анри тоже пел с Тиной Кароль.
«Оля, как обычно, шикарна. Анри очень круто поет на украинском. Красивый дуэт», «Волшебно», «Так красиво и романтично», «До мурашек», «Это круче, чем с Винником»;
«Огненный дуэт», «Оля, ты молодец. Только в этом дуэте на месте Анри я бы хотела видеть Олега Винника. Очень жаль, что он сейчас болеет. Быстрейшего Олегу выздоровления. А ты Оля, как обычно, на высоте. Песня супер. И получилось круто. Молодцы»;
«Намного лучше, чем с Винником! », – комментируют пользователи YouTube новый эксперимент Поляковой.
Напомним, что Олег Винник помогает ВСУ: покупает авто для военных и отправляет их в Украину.
Ранее в Сети показали, как сейчас выглядит Олег Винник.