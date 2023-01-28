Для артистки роль была и ее же крахом — после более 40 фильмов она каждый раз словно оставалась той самой "Анжеликой".

Как известно, французский фильм "Анжелика — маркиза ангелов", вышедший в 1964 году, как и культовый "Титаник", посмотрели миллионы людей по всему миру. Главная героиня кинолент была дерзкой и необычно красивой графиней, которую успешно сыграла французская актриса Мишель Мерсье.

Сейчас актрисе – 84 года, а роль «Анжелики была чем-то вроде проклятия. Несмотря на славу, которую она получила в юные годы в Италии, больше всего Мишель хотела стать известной в родной Франции.

В 25 лет киноактрисе таки удалось добиться невероятной славы в родной Франции. Впоследствии она неоднократно пыталась избавиться от образа Анжелики в других фильмах, чтобы показать другую себя.

Актриса откровенно рассказывала, что «Анжелика» правда помешала ее дальнейшей карьере, поскольку фильм оказал большое влияние во Франции и якобы ее последующие образы могли быть не настолько убедительны.

После окончания последней части серии прославленных фильмов все появления Мерсье на экране были малозаметны. Она даже переехала в США, ища других ролей.

«Анжелика принесла мне невероятную популярность, с другой — режиссеры перестали видеть во мне кого-то еще, кроме Анжелики. Так что Анжелика для меня — и судьба, и триумф, и своего рода "проклятие"»,- говорила в интервью звезда.

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