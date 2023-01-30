Жизнь знаменитых артистов сложилась по-разному, многие даже не узнают их на красной дорожке.

Телесериал "Беверли-Хиллз, 90210" имел сумасшедший успех в 90-х, а также стал известен на весь мир. Благодаря сериалу главные герои стали знаменитыми: Джейсон Пристли, Люк Перри, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт и Тори Спеллинг получили море славы, пишет Телеграф.

Как изменились за эти годы персонажи "Беверли-Хиллза" и как актеры выглядят сейчас? После сериала многие артисты продолжили свою карьеру и получили немало удачных ролей.

Актриса Шеннен Доэрти исполнила главную роль – одну из близнецов Уолш по имени Бренда. Она также запомнилась всем в роли Прю из «Все женщины ведьмы». Сейчас звезде 51 год, она борется с онкологией и помогает Украине.

Роль Брендона Уолша исполнил Джейсон Пристли, которому уже 53 года. Успешно снялся в сериале «Зовите меня Фитцем», а сейчас играет в канадском телесериале «Частные сыщики».

Келли Тейлор сыграла артистка Дженни Гарт, недавно она отметила 50-летие. После нашумевшего телесериала продолжила актерскую карьеру, а еще выпустила реалити о своей жизни.

Актер Люк Перри сыграл проблемного подростка Дилана МакКей, он появлялся во многих телесериалах участвовал в картинах «Баффи — истребительница вампиров», «Пятый элемент», играл в сериале «Ривердэйл». После нескольких инсультов его не стало в возрасте 52 лет в 2019 году.

Стива Сандерса сыграл Иан Зиринг, которому сейчас 58 лет. Съемки в других проектах не принесли актеру такой же славы, как «Беверли-Хиллз».

Дэвида Сильвера сыграл Брайан Остин, которому сейчас 49 лет. Мелькал в разных проектах, к примеру, «Тайны Смолвиля» и «Отчаянные домохозяйки». Был женат на известной актрисе Меган Фокс.

Роль Донны Мартин воплотила актриса Тори Спеллинг. Таких же заметных проектов на ее счету больше нет. Ныне актрисе 49 лет, она мама пятерых детей. Из-за множественных пластик звезду сложно узнать.

В свои 62 актриса Габриель Картерис является президентом Гильдии актеров США. В сериале она играла скромницу Андреа Цукерман.

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