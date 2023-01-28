Популярный украинский хореограф, шоумен и судья многих телешоу, среди которых "Танці з зірками" Влад Яма, который с самого начала войны с семьей уехал жить в США, время от времени делится в Instagram кадрами из своей новой жизни за границей. Так, в этот раз танцор выложил новые фото с вечеринки и рассказал, как собирает средства на помощь ВСУ.

Как оказалось, в Америке Влад стал за диджейский пульт и устроил громкую гулянку, на которой устроили также благотворительный аукцион. По словам танцора, за один вечер удалось собрать более 9 тысяч долларов, которые направят на покупку автомобиля для 46 отдельной аэромобильной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Судя по фото, жена Влада Лилия сопровождает его на таких мероприятиях.

В подписи к публикации Яма написал: "Ukrainian Winter Festival. Ярко, масштабно и полезно! $9400 с аукциона на авто для 46 отдельной аэромобильной десантно-штурмовой бригады, 1 батальон 1 рота 2 взвод. Бахмут и Соледар. Отдельно спасибо @chernyak_yevgeny за персональный взнос в $5000 и ежедневную поддержку украинцев. Теперь хватит еще и на дроны".

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