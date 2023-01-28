В этот раз на своей странице в Instagram звезда решила дать украинцам несколько жизненных советов.

""Что делать?" - спросите Вы... Не тратить свою жизнь на легкомысленные поступки. Работать над собой, если хочешь стать свободным. Это не значит все бросить, это значит: осознавать то, что делаешь. В этот момент становишься осознающим свои действия, свою жизнь и это ведет к любви, состраданию и мягкости к себе и ко всем людям. Перестать пытаться быть первым, потому что это приносит страдания, здесь живет Эго. Но когда оно исчезает, твое Я становится вездесущим. Это значит думать обо всех, как о себе… Сложно? Но кто-то говорил, что будет просто?)", - пишет Ксения Мишина.

Поклонники в комментариях поддержали актрису:

"Мы все истощены! Все уставшие! Бывает опускаются руки, кажется, что хуже уже быть не может! Что горе в нашей стране слишком велико, но читаем любимых блогеров, слушаем президента, верим в ВСУ! Какое-то супер единение между украинцами и вроде бы все такие родные и единые!!!!Держимся! Все будет Украина!!!!Слава ВСУ 💙💛 Вы одна из тех людей, которые вдохновляют!";

"Полностью соглашаюсь с тобой! Ты красивая и мудрая женщина! Уважаю тебя и восхищаюсь тобой!".

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.