Известная блогерша Даша Квиткова на фоне заявлений о разводе решила показать, как теперь веселится на отдыхе.

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова недавно рассказала о возможном разводе с "Холостяком" Никитой Добрыниным, получив множество различных комментариев. Решив уединиться, она отправилась с сыном на роскошный отдых.

В этот раз Квиткова решила похвастаться развлечениями с сыном во время отдыха на Мальдивах. Не забыла она обратить также внимание на похудевшую фигуру, которой так гордится.

Мнение комментаторов разделились:

«А чего же все-таки без папы. Вы были такой хорошей семьей; а снимает их папа Карло 😂. Он с ними; Но не волнуйтесь, Никита не с ними;

Мальдивы как отдельный вид искусства; Хорошая ступенька к жизни и правильная самореализация. Есть ребенок, а семья будет. У умной женщины все получится.

Прячьте от солнышка малыша, на Мальдивах оно очень жгучее🔥; У Левчика загар, как шоколад!».

"Я взяла с собой только одну книгу, в которую всегда возвращаюсь. "Радикальное прощение". Прощение о том, что нужно отпустить, понять, для чего все это было. Все это прошлые действия, страхи, мысли".

Напомним, "Сейчас я умоляю": беременная Тарабарова после поездки за рулем слезно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, "Будет стоять всегда": Дантес снял особенный выпуск своего шоу о несокрушимом Харькове.

Также Politeka писала, что "Лежу в ванне с борщом и галушками": кума Дзидзьо Цибульская повеселила историей о совей диете.