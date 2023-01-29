На своих страницах в Instagram Осадчая и Горбунов рассказали об эфире "Сніданок з 1+1", в котором говорили о путях возвращения заложников и о переговорах с россией по возвращению пленных.

"Гражданский плен, гражданские заложники! Эта проблема становится масштабной катастрофой! Более 20000 человек заключены, депортированы, вывезены, в том числе и дети! Мы объединились с офисом Омбудсмена по правам людей для еще большего результата возвращения наших людей и поиска пропавших!... Дальше больше! Мы всех найдем и всех вернем!!", - подчеркнула Катя Осадчая.

"Важные темы военных пленных и гражданских заложников поднимали сегодня в «Сніданку»! Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о предпринимаемых титанических усилиях для того, чтобы обменять всех на всех! Отдельная тема - гражданские заложники, где к усилиям государства присоединилась Катя Осадчая с проектом «Поиск пропавших!»! Цель у всех одна – вернуть всех украинцев домой, в Украину!!», - написал Юрий Горбунов.

Украинцы в комментариях поддержали звездную пару:

"Это прекрасно что вы объединились, вместе будет легче творить еще больше добра🙏. Береги вас Господь🙏";

"Боже, помоги вернуть всех наших людей и детей домой".

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.