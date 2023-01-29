На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что враг дальше медленно продвигается в районе Бахмута, в частности, уже атакует наши позиции в следующем укрепленном районе западнее - в городке Часов Яр (фото 1). На других направлениях наша оборона непреклонна.

Несмотря на определенное ожидание среди украинских чиновников вокруг предоставления Украине боевой авиации (видео 3), официального решения пока нет, хотя в США не исключают передачу истребителей F-16 Украине. Накануне спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг свое же интервью El Pais по поводу ожидания самолетов в Украине и назвал это «сложностями перевода».

Маричка Падалко отметила, что на то, как в Украину уже едут современные танки, можно смотреть вечно – видео 4.

На президентских выборах в Чехии победил Петр Павел – бывший генерал НАТО, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению (фото 5).

США открыли горячую линию (фото 8) для борьбы с коррупцией, которая может относиться к американской помощи Украине, и направили генеральных инспекторов в Киев.

Не Бэнкси единственным. Итальянский художник TVboy создал граффити в Буче и в Ирпене (фото 9).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.