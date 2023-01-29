В этот раз на своей странице в Instagram модельер подвел итоги парижской недели кутюр и назвал своих фаворитов, а также главные разочарования.

"1. Viktor & Rolf. Это просто полный улет! От идеальных «платьев принцесс» до моделей с необычными формами и конструкциями. Очень зрелищно, хоть в музей выставляй!

2. Jean Paul Gaultier. Здесь хорошо все! Эту коллекцию для Жана-Поля Готье разрабатывал дизайнер Хайдер Аккерман и должен признать, что коллекция показалась невероятной! Вытянутые и строгие силуэты, перья, укороченные жакеты, невероятная вышивка – ВАУ одним словом!

3. Schiaparelli. Коллекция, которая уже наделала много шума! Ну что сказать, очень экстравагантно и смело! Дизайнер Дэниел Роузберри дополнил наряды своей коллекции серией искусственных отрубленных голов животных. И, конечно, не обошлось без фирменного почерка Schiaparelli — золота, очень много золота. Впечатляет!", - пишет Андре Тан.

Также, уже не в рамках кутюра, по словам дизайнера, сейчас у всех на слуху бренд Mugler со своей экстравагантной коллекцией от дизайнера Кейси Кадуалладера, в которой показали много кружева и кожи.

"А что касается разочарований, то это Chanel и Dior - вообще не поразило, в таком даже не хоронят уже. * в конце в карусели оставил для вас немного фана с недели кутюр - кажется, что модель нехило так перенервничала. Что с ней произошло, так и остается секретом 😅", - добавил Андре Тан.

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