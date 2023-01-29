В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить спагетти карбонара.

"Настоящий аутентичный рецепт без мифов и украшений! Это блюдо будет, как вкусовое путешествие в Италию. Главное прислушаться к моим советам 🤗 Между экспертами могут быть споры по поводу сыра, впрочем я советую сначала Пармезан, а потом уже понемногу переходить на Пекорино. Сливок категорически не должно быть! Мы делаем такой соус, который будет их напоминать! Запомните, если в заведении дают пасту со сливками - надо выбирать другое заведение 😉", - подчеркнул Владимир Ярославский.

На одну большую порцию нам понадобятся:

-120г спагетти

-60-70г гуанчале или панчета без кожуры (можно взять просто копченый бекон)

-40-60г тертого сыра пармезан

-1 целое яйцо

-черный перец

"Начинаем процессы параллельно - жарим гуанчале (вяленая щека) и готовим спагетти. Спагетти отвариваем в немного подсоленной воде до состояния аль-денте - немного твердыми и плотными внутри, так вкуснее и лучше для организма, как оказывается. ❗️Если вы сливаете воду, оставьте чуть-чуть на потом! На сковороде обжариваем нарезанную гуанчале и добавляем черный перец, по готовности снимаю сковороду с плиты, а затем отдельно бекон со сковороды", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Отдельно вилкой смешайте в супнице яйцо и пармезан и добавьте немного жира из сковороды.

"Готовые спагетти помещаю на сковороду, ставлю на маленький огонь, добавляю перемешаное яйцо с сыром и хорошо перемешиваю спагетти, добавляя немного воды из пасты, оставшей раньше, чтобы образовался красивый кремовый соус!❗️осторожно❗️тут не нагреваю сковороду сильно, чтобы не образовался омлет и не свернулось яйцо!", - подчеркнул Владимир Ярославский.

В конце добавляем хрустящие полоски гуанчале, перемешиваем и выкладываем на тарелку. Есть нужно сразу, потому что паста не очень горячая, где-то 85-83 градуса. Правильный соус лежит равномерно на пасте, а не стекает с нее и не отслаивает жир. Соль добавлять не надо, потому что сыр и бекон уже соленые.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

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