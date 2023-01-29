Популярная экс-модель, победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан рассталась с главным героем спустя год совместной жизни. Она продолжает рассказывать о себе, показывать яркие фото из отдыха и делится замечениями.

В этот раз Анна решила показать, как проходят ее выходные, но не стала раскрывать, с кем проводит вечер.

«Я не я, когда голодна 😄 у вас так же?» - пишет Анна под довольными кадрами из ресторана.

Многие обратили внимание на наряд экс-модели, а также ее образ в целом:

«Прям в точку обо мне 😂; Где платье купили?; красотка; Ооооо, осунулась.... Стареем); Куколка🔥😍; стала мрачнее, как по мне;

Анюта, ты 🔥; Тарелочница на работе ...😂; 😍Класс».

Также Анна Богдан решила показать, как старается себя держать в форме и что помогает ей отвлечься. В этот раз она в Стори опубликовала короткий ролик.

"Я не старалась похудеть, я только исключила из своего рациона все сладкое", - написала ранее Богдан.

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