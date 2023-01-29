Популярная украинская певица Злата Огневич решила высказаться о популяризации украинских песен в последнее время. Также артистка сопроводила пост ярким кадром из мероприятия, на котором появилась недавно.

«Музыка всегда транслирует настроения общества. Мне нравится, что транслирует украинская музыка сейчас. Появилось много глубины, содержания, такой подлинности 🥹. Даже развлекательный контент несет содержание.

Я не знаю, надолго ли это… Хочется, чтобы все развивалось, чтобы надолго. Я не говорю "навсегда", ведь вечного не существует. Вы заметили эти изменения? Или хотите вернусь к линии «как все было раньше»?» - поделилась Злата и представила яркий кадр.

Украинцы также поделились своим мнением, высказавшись о современном творчестве:

«Очень нравится украинская музыка. В ней столько смысла, даже больше эмоций передается через нее как раз; Да, хорошо, что все больше украинского появляется и мы люди обращаем на это внимание;

Очень хочется больше нашей украинской музыки!!) От нее исходит такая мощная энергия; Тот, кто следит за этим, тот, конечно, заметил».

Недавно Огневич призналась, что примет участие в интересной съемке, но уже не одна, а вместе с коллегами. Успела артистка засветиться вместе с украинской исполнительницей, похвалив ее образ.

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