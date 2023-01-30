Маша Ефросинина рассказала с экспертом, как помочь детям справиться со страхом тьмы.

В этот раз ведущая Маша Ефросинина решила рассказать, что делать, если ваш ребенок боится тьмы. Страх тьмы хорошо знаком каждому из нас с детства.

20-30 лет назад современные родители спасались от мрака благодаря свету, ночникам и фонарикам, однако их дети вынуждены проводить в темноте значительную часть суток из-за регулярных отключений электроэнергии и короткого светового дня. Кроме того, военные реалии значительно углубили страхи малышей, в том числе и тьмы.

«Мы с психотерапевтом Оксаной Шленской обсудили, как не дать детям психологически травмироваться из-за постоянной окружающей ночи.

Какие страхи должны дети в зависимости от возраста и как на них должны реагировать родители? Какие техники и игры можно использовать, когда долго нет света? На какие проявления детского страха тьмы взрослые должны обратить особое внимание?» - пишет ведущая.

Украинские мамы высказались, что такие вопросы очень важно поднимать, это актуальная тема:

«У меня страх исчез после 35 лет. Незаметно и сам. Потому что никто не лечил. Но лучше бы мне кто-нибудь в детстве помог; мне 33 года... боюсь тьмы и сейчас;

В детстве? Сейчас взрослые боятся тьмы; Спасибо за актуальную тему. Думаю, для многих. У меня страх тьмы с детства;

Спасибо, Мария, к сожалению, и у многих взрослых есть такая проблема».

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