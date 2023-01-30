В этот раз ведущая Маша Ефросинина решила рассказать, что делать, если ваш ребенок боится тьмы. Страх тьмы хорошо знаком каждому из нас с детства.
20-30 лет назад современные родители спасались от мрака благодаря свету, ночникам и фонарикам, однако их дети вынуждены проводить в темноте значительную часть суток из-за регулярных отключений электроэнергии и короткого светового дня. Кроме того, военные реалии значительно углубили страхи малышей, в том числе и тьмы.
«Мы с психотерапевтом Оксаной Шленской обсудили, как не дать детям психологически травмироваться из-за постоянной окружающей ночи.
Какие страхи должны дети в зависимости от возраста и как на них должны реагировать родители? Какие техники и игры можно использовать, когда долго нет света? На какие проявления детского страха тьмы взрослые должны обратить особое внимание?» - пишет ведущая.
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Украинские мамы высказались, что такие вопросы очень важно поднимать, это актуальная тема:
«У меня страх исчез после 35 лет. Незаметно и сам. Потому что никто не лечил. Но лучше бы мне кто-нибудь в детстве помог; мне 33 года... боюсь тьмы и сейчас;
В детстве? Сейчас взрослые боятся тьмы; Спасибо за актуальную тему. Думаю, для многих. У меня страх тьмы с детства;
Спасибо, Мария, к сожалению, и у многих взрослых есть такая проблема».
Также, после новостей о внесении в список «террористок» по мнению рф, артистка решила подшутить над ситуацией и записала ещё одно видео после новости.
Напомним, Маша Ефросинина показала редкое фото из детства и удивила признанием
А еще Politeka сообщала, что Ефросинина призналась, как статус одного человека повлиял на их отношения
Также Politeka писала, что Ефросинина ответила на хейт ее интервью с Квитковой о ее расставании