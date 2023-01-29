Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский музыкант, который является фронтменом группы "Бумбокс". Звезда после начала полномасштабного вторжения ушел защищать Украину, но это ему не помешало спеть с группой Pink Floyd песню "Hey Hey Rise Up". Клип собрал более 10 миллионов просмотром, благодаря чему удалось заработать сотни тысяч фунтов-стерлингов. Все заработанные деньги были переданы украинским благотворительным фондам.

Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где в этот раз поделился своими планами. Как оказалось, звезда задумался о переводе хитов группы "Бумбокс".

"То что, сделать украиноязычные версии вахтеров и та4то?", - спросил Андрей в своем блоге.

Но украинцев заинтересовало другое, ведь Хлывнюк засветил свой патч, где можно увидеть аудиосистему.

"Стоп, стоп, стоп, да, это мой патч. Нет, его нельзя купить. Его имеют мои побратимы и экипажи, что прошли обучение нашей группы по боевым сбрасываниям", - написал Андрей под фотографиеей и показал свой артефакт.

Стоит отметить, Хлывнюк на фронте обучился управлять боевыми дронами. Теперь артист управляет квадрокоптерами, которые наносят вред российским оккупационным войскам.

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