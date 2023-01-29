Популярная украинская блогерша и победительница «Холостяка» Даша Ульянова решила ответить на самые интересные вопросы поклонников. В последнее время девушка не так часто рассказывает о себе, поэтому решила отреагировать на популярные темы, волнующие ее аудиторию в сети.

После победы в «Холостяке» она не осталась вместе с главным героем, а попытки рассказать о своих отношениях в сети только добавили ей проблем. Теперь девушка совсем не говорит о личной жизни, не показывает возлюбленного и не затрагивает эту тему.

В этот раз Даша ответила честно, касательно того, как долго она со своим возлюбленным вместе:

«Уже давненько. Простите, но совсем никак не хочу об этом говорить. Всегда множество вопросов о личном, но мне кажется я уже никогда не решусь что-то рассказать об этом. Уже нарассказывалась» - призналась Ульянова.

Даша Ульянова после победы в проекте «Холостяк» стала довольно популярной, даже несмотря на то, что с главным героем шоу не осталась. Более того, Даше удалось запомниться многими высказываниями на проекте.

Занимаясь гимнастикой много лет и являясь мастером спорта, девушка привыкла держать себя в форме.

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