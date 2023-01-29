Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милым фото в сторис, на которых показала свой визит в родное село.
Как оказалось, из Швейцарии Иванна приехала в Украину, так как очень соскучилась. И перед тем, как поехать в свою киевскую квартиру, она наведалась в родное село Рахны-Лесные, что в Винницкой области. И уже там зашла в гости к своей учительнице сольфеджио Нине Афанасьевне, где они даже расплакались от общения и трогательности момента.
"Сегодня мы еще заехали к очень важному для меня человеку, Нине Афанасьевне. Это моя учительница по сольфеджио, вокалу, и регент нашего церковного хора. Как же я рада была увидеться и вспомнить счастливые моменты из прошлого. Мечтаю как-то приехать и попеть с ней наших песнопений, как мы делали это когда-то давно", - поделилась Онуфрийчук своими эмоциями после визита в учительнице.
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Также Politeka писала, что "Эти моменты бесценны": Онуфрийчук из "Танців з зірками" вернулась из Швейцарии в родное село.