Внучка Софии Ротару модель Соня Евдокименко покорила новой съемкой, в которой эффектно показала свою фигуру.

21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз София Евдокименко показала кадр из новой эффектной фотосессии, на котором она позирует в стильном черном костюме, подчеркнувшем ее стройную фигуру. При этом под пиджак модель надела только тоненькую белую майку. Волосы она аккуратно собрала, а образ дополнила маленькой голубой сумочкой.

Внучка Ротару не стала заморачиваться с подписью к фото, оставив под ним просто "🖤".

Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее комплиментами:

"Вау, совершенно великолепно. Так прекрасно. Невероятно круто 😎";

"Вау 😍😍 Какая красота 🥺❤️";

"Моя❤️".

Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все жевырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.