21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.
Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз София Евдокименко показала кадр из новой эффектной фотосессии, на котором она позирует в стильном черном костюме, подчеркнувшем ее стройную фигуру. При этом под пиджак модель надела только тоненькую белую майку. Волосы она аккуратно собрала, а образ дополнила маленькой голубой сумочкой.
Внучка Ротару не стала заморачиваться с подписью к фото, оставив под ним просто "🖤".
Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее комплиментами:
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"Вау, совершенно великолепно. Так прекрасно. Невероятно круто 😎";
"Вау 😍😍 Какая красота 🥺❤️";
"Моя❤️".
Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все жевырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.
Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.
Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.
Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.