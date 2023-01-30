Танцор, который после начала полномасштабного вторжения рф смело встал на защиту родины, впервые с середины октября сделал публикацию на своей странице в Instagram.
"Только хотел известить вас, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично!!! Держимся и верим в ВСУ!!! ✊ Обнял!!", - написал Дмитрий Дикусар под фотографией, на которой показался в военной форме.
На публикацию в комментариях и просто лайками отреагировали многие знаменитости, среди которых Леся Никитюк, Илона Гвоздева, Владимир Завадюк, Юрий Горбунов, Елена Кравец, Катя Осадчая, Ольга Сумская, Маричка Падалко и многие другие.
Украинцы в комментариях поддержали Дмитрия Дикусара и восхищаются его мужеством:
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"Спасибо! Держитесь, ребята!!! Дима, рады тебя видеть и будем счастливы, когда сможем обнять!!!";
"С нетерпением ждем твоего возвращения на паркет 🙏";
"Не Яма... Ты лучший! Да хранит тебя бог!!!";
"Сколько всего эти глаза видели, сколько всего могут поведать без слов... Берегите себя";
"Спасибо за защиту. 💙💛 Вы пример всему шоубизу, настоящий мужчина, казак, защитник, не то что крысня, сбежавшая из Украины. Мы гордимся Вами.❤️ Божьей Вам опеки".
Напомним, София Ротару с сыном прервали молчание и сообщили о трагедии.
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