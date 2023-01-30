Известный хореограф и звезда шоу «Танці з зірками» Дмитрий Дикусар, который в рядах ВСУ защищает Украину от оккупантов, впервые за долгое время вышел на связь.

Танцор, который после начала полномасштабного вторжения рф смело встал на защиту родины, впервые с середины октября сделал публикацию на своей странице в Instagram.

"Только хотел известить вас, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично!!! Держимся и верим в ВСУ!!! ✊ Обнял!!", - написал Дмитрий Дикусар под фотографией, на которой показался в военной форме.

На публикацию в комментариях и просто лайками отреагировали многие знаменитости, среди которых Леся Никитюк, Илона Гвоздева, Владимир Завадюк, Юрий Горбунов, Елена Кравец, Катя Осадчая, Ольга Сумская, Маричка Падалко и многие другие.

Украинцы в комментариях поддержали Дмитрия Дикусара и восхищаются его мужеством:

"Спасибо! Держитесь, ребята!!! Дима, рады тебя видеть и будем счастливы, когда сможем обнять!!!";

"С нетерпением ждем твоего возвращения на паркет 🙏";

"Не Яма... Ты лучший! Да хранит тебя бог!!!";

"Сколько всего эти глаза видели, сколько всего могут поведать без слов... Берегите себя";

"Спасибо за защиту. 💙💛 Вы пример всему шоубизу, настоящий мужчина, казак, защитник, не то что крысня, сбежавшая из Украины. Мы гордимся Вами.❤️ Божьей Вам опеки".

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