Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет популярный ютуб-канал "Ходят слухи", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала фото из Бахмута и подняла важную тему, которая с начала войны беспокоит всех украинцев.
Как видно, на новой фотографии Рамина в бронежилете запечатлена рядом с известным ведущим и волонтером Денисом Христовым. Судя по снимку, в этот момент журналисты общаются с военными, которые нарочно не попали в кадр. Геолокация, которую оставила Рамина свидетельствует о том, что они в одной из самых горячих точек – Бахмуте.
В подписи к публикации Эсхакзай написала: "С такими эмоциями мы с Денисом @denis_khrystoff узнаем о боях за Соледар... тут комментировать нечего, все видно на лицах. Давайте представим, что руководству нашей страны можно рассказывать всю правду в деталях ситуации на фронте и комментировать ход войны. Не скрывая ничего, что враг сможет вырастить в своих интересах. Не подбирая слов выдавать все. О чем бы вы хотели знать? Лично я хотела бы знать о количестве потерь среди военных, и сколько есть времени на подготовку мобилизованных, чтобы одержать победу. Сколько не хватает пехоты, сколько артиллеристов, сколько медиков, например. Это мое желание. Что вы хотели бы знать?".
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