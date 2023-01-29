Відома блогерка Даша Ульянова поділилася "таємницями" особистого життя та відповіла на питання про стосунки.

Популярна українська блогерка та переможниця «Холостяка» Даша Ульянова вирішила відповісти на найцікавіші питання шанувальників. Останнім часом дівчина не так часто розповідає про себе, тому вирішила відреагувати на популярні теми, що турбують її аудиторію в мережі.

Після перемоги у «Холостяку» вона не залишилася разом із головним героєм, а спроби розповісти про свої стосунки в мережі лише додали їй проблем. Тепер дівчина зовсім не говорить про особисте життя, не показує коханого і не торкається цієї теми.

На цей раз Даша відповіла чесно, щодо того, як довго вона зі своїм коханим разом:

«Вже давно. Вибачте, але зовсім не хочу про це говорити. Завжди безліч питань про особисте, але мені здається я вже ніколи не наважусь щось розповісти про це. Вже розповідалася» - зізналася Ульянова.

Даша Ульянова після перемоги у проекті «Холостяк» стала доволі популярною, навіть попри те, що з головним героєм шоу не залишилася. Більше того, Даші вдалося запам'ятатися багатьма висловлюваннями на проекті.

Займаючись гімнастикою багато років і будучи майстром спорту, дівчина звикла тримати себе у формі.

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