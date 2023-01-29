Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк – відомий український музикант, який є фронтменом гурту "Бумбокс". Зірка після початку повномасштабного вторгнення пішла захищати Україну, але це йому не завадило заспівати з гуртом Pink Floyd пісню "Hey Hey Rise Up". Кліп зібрав понад 10 мільйонів переглядів, завдяки чому вдалося заробити сотні тисяч фунтів-стерлінгів. Усі зароблені гроші було передано українським благодійним фондам.

Не забуває Хливнюк і про Інстаграм, де цього разу він поділився своїми планами. Як виявилося, зірка замислився над перекладом хітів гурту "Бумбокс".

"То що, зробити україномовні версії вахтерів і та4то?", - запитав Андрій у своєму блозі.

Але ж українців зацікавило інше, адже Хливнюк засвітив свій патч, де можна побачити аудіосистему.

"Стоп, стоп, стоп, так, це мій патч. Ні, його не можна купити. Його мають мої побратими та екіпажі, що пройшли навчання нашої групи з бойових скидів", - написав Андрій під фотографією і показав свій артефакт.

Варто зазначити, що Хливнюк на фронті навчився керувати бойовими дронами. Тепер артист управляє квадрокоптерами, які завдають шкоди російським окупаційним військам.

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