Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милим фото у сторіс, на яких показала свій візит до рідного села.

Як виявилося, зі Швейцарії Іванна приїхала в Україну, бо дуже скучила. І перед тим, як поїхати до своєї київської квартири, вона навідалася до рідного села Рахни-Лісові, що на Вінниччині. І вже там зайшла в гості до своєї вчительки сольфеджіо Ніни Опанасівни, де вони навіть розплакалися від спілкування та зворушливості моменту.

"Сьогодні ми ще заїхали до дуже важливої ​​для мене людини, Ніни Опанасівни. Це моя вчителька з сольфеджіо, вокалу, і регент нашого церковного хору. Як же я рада була побачитися і згадати щасливі моменти з минулого. Мрію якось приїхати і поспівати з нею наших піснеспівів, як ми робили це колись давно", - поділилася Онуфрійчук своїми емоціями після візиту до вчительки.

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