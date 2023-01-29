Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милим фото у сторіс, на яких показала свій візит до рідного села.
Як виявилося, зі Швейцарії Іванна приїхала в Україну, бо дуже скучила. І перед тим, як поїхати до своєї київської квартири, вона навідалася до рідного села Рахни-Лісові, що на Вінниччині. І вже там зайшла в гості до своєї вчительки сольфеджіо Ніни Опанасівни, де вони навіть розплакалися від спілкування та зворушливості моменту.
"Сьогодні ми ще заїхали до дуже важливої для мене людини, Ніни Опанасівни. Це моя вчителька з сольфеджіо, вокалу, і регент нашого церковного хору. Як же я рада була побачитися і згадати щасливі моменти з минулого. Мрію якось приїхати і поспівати з нею наших піснеспівів, як ми робили це колись давно", - поділилася Онуфрійчук своїми емоціями після візиту до вчительки.
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Також Politeka писала, що "Эти моменты бесценны": Онуфрийчук из "Танців з зірками" вернулась из Швейцарии в родное село.