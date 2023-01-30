Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько снимков, на которых показала закулисье ее масштабных концертов и ярких шоу.
Как оказалось, во время подготовки к концертам и репетиций Светлана выглядит на так эпатажно и соблазнительно, как на публике. За кулисами остается совсем другой ее образ. Так, на новых фото артистка показала, как выглядит – здесь она в обвисшем спортивном наряде, а на ее голове видно забавную желтую панамку. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.
В подписи к публикации Лобода рассказала о ближайших концертах в Казахстане: "Начинаем готовиться к событиям! 31.01 Ташкент – tour. 2.02 Семей – tour. 4.02 Астана – tour. 3.02 ПРЕМЬЕРА – ??". поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Ждем 3 февраля".
"Ташкент год ждет".
"Какие классные фото, безумно ждем вас в Казахстане"
"Астана ждет".
"Очень ждем новую песню, и желаем успешных концертов".
"Везет же Казахстану! Хоть бери билет и лети".
"Там же и Киргизия рядом?".
"Наконец то занялась своим делом – концертами".
"Ташкент ждет".
"Мы ждем с нетерпением".
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