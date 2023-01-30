Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая с начала войны вместе с детьми бежала из Харькова за границу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное фото с маленьким сыном Елисеем и рассказала, как малыш впервые встал на коньки.

Как оказалось, Снежана вместе с Елисеем провели выходной на катке, они оба надели коньки и судя по улыбкам на лицах, весело провели время. Как видно, для такого вида досуга жена музыканта выбрала соответственный образ – на ней темный спортивный наряд и яркая розовая шапка. Маленького сына заботливая мама тоже нарядила, чтобы было тепло и удобно.

В подписи к публикации Бабкина написала: "Воскресенье. Пробует что-то новенькое. Я тоже очень давно не стояла на коньках. Ножки немного удивились, а затем получили удовольствие. А вы знаете, что когда пробуешь что-нибудь новенькое, то твоя энергия растет, расширяется. Научно доказано! Почему? Потому что тело удивляется! Энергия ободряет тело. И растет сила!".

Украинцы не прошли мимо и ту же принялись комментировать новое фото Снежаны:

"Какие классные".

"Какой же он хорошенький!".

"Супер!".

"Какие вы классные. Как первое катание? Сыночку понравилось?".

"Молодцы, всесторонне развиваете сынишку. Тоже очень давно не катались на коньках, хотелось бы это исправить".

Напомним, "Как же я рада": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала теплые кадры, кого встретила в родном селе.

Как сообщала Politeka, Лидер "Бумбокс" Хлывнюк заинтриговал судьбой легендарных хитов: "То что, сделать...".

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" призналась, почему скрывает возлюбленного после проекта: "Уже нарассказывалась".