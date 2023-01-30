Популярная украинская певица Христина Соловий, которая в одном из сезонов "Голосу країни" была фавориткой звездного тренера Святослава Вакарчука, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила необычное видео, которым напомнила о героях Крут.

Как видно, в новом видео Христина показала два отдельных сюжете – в одной части можно увидеть, как она пронзительно поет на сцене свою песню "Стежечка". Во второй части она показала фрагменты фильма о героях Крут. По словам артистки, украинцы непобедимы, но русские этого не понимают или не хотят в это верить.

"Подвиг, боль и вечная память, вечная слава. Круты 1918. Мы не должны забывать об истории. Они живут в иллюзии, что могут победить нас. Они не знают, кто мы. Или знают и не верят. История – пример силы и отваги украинцев. Сегодняшние мы еще сильнее. Бой за будущее. Помним", - подписала публикацию Соловий.

Украинцы не оставили без внимания такую публикацию певицы и начали комментировать:

"Доченька, ты ангел Украины!".

"Боль и тоска по ребятам тогда и сейчас".

"А меня сердечко".

"Они сражались, чтобы мы победили".

"Тяжелая и сложная наша тропинка".

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