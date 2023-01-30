В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила видео, в котором показала, как самостоятельно делает себе макияж, и зачитала известный манифест о неадекватных требованиях к женщинам в обществе, который несколько лет назад взорвал сеть.

"Они говорят - будь леди! Юбка слишком короткая. Вырез достаточно глубокий. Не обнажайся так! Прикройся! Не оставляешь ничего воображению! Не соблазняй! Будь горячей. Не провоцируй! Сама напрашиваешься! Носи черное и каблуки. Это уже слишком! Словно серая мышь... Зачем себя запускаешь? Ешь больше! Похудей! Закажи салат. Углеводом – нет. Десерту тоже. Сядь на диету! Боже... ты как скелет. Ешь больше. Выглядишь истощенно и болезненно. Будь естественна! Это слишком! Перестаралась! Волосы коротковаты. Перекрасься! Но не в синий, это неестественно. Не говори так громко! Не говори много! Не дави на мужчин...", — говорит Катерина Кухар в кадре.

"Мы не имеем времени на антракт по отношению к себе. Не имеем времени ждать идеального воплощения, чтобы быть собой. Здесь и сейчас каждая уникальна! И каждая не может изменить два пути: это вчера и завтра. Потому что только сегодня есть возможность быть. Быть такой как есть!", - написала балерина под видео.

Украинцы в комментариях поддержали Екатерину Кухар и засыпали ее комплиментами:

"Истина - «у нас нет времени на антракт…». Я сохраню! Спасибо тебе, Катюша! ❤️🔥";

"О да. Спасибо. Именно то, что сегодня нужно услышать".

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.