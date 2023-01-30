В интервью Алине Доротюк Хассан объяснил, что он ненавидит хамство, и люди, считающие себя звездами, должны помнить, что они находятся в обществе, пишет Politeka.net.

«Когда я пришел на радио работать, нам сказали, что вы у себя в студии – это вы у себя дома… Он позволил себе в моем эфире назвать моего коллегу муд*ком, и у нас состоялся диалог вне эфира», - рассказал Хассан.

По словам Хассана, Потап обиделся, ведь слов его собеседник не сдерживал.

«Я редко сдерживаю слова, если цепляют моих. Когда мне сказали: разве так можно с гостем? Я сказал, что если бы ко мне домой такой гость пришел, то там бы словами не кончилось. Потому что ты не имеешь права в гостях вести себя так. Кто думает, что он звезда, то пусть думает – потому что звезда, потому что звезда - скопление газов. Не забывай, что ты в окружении людей, и кем бы ты ни был, ничего тебе не дает права относиться к людям, как к хламу», - объяснил Хассан свою позицию.

Также исполнитель подчеркнул, что если Потап не боится, почему он должен бояться.

"Потому что он снимал штаны в Москве, а я нет? Какие у него есть достижения, которые могут позволить ему оскорбить человека?" – сказал ХАС.

Напомним, Потап на фоне слухов о разводе из Каменских показал, каким он стал.

Также сообщалось, что Потапа едко подкололи после его запрета в России.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап показал последнее видео, которое снял известный режиссер, погибший под Бахмутом.