41-річний продюсер, автор та виконавець пісень Потап вирішив нагадати про себе новим селфі.

На новому фото Потап позує у повсякденному одязі та рюкзаком через плече, пише Politeka.net.

«We on a bright side! Працюємо, як бджоли!», - підписав селфі Потап, демонструючи також гладко виголене обличчя.

Зазначимо, що свого часу Потап любив експериментувати зі своєю бородою, змінюючи її довжину і навіть колір.

Щоразу, коли артист з'являється гладко поголеним, у соцмережах йому відразу починають писати, що він виглядає дуже молодим і посвіжілим.

Заслужив Потап на нову порцію компліментів і цього разу.

«Бажаємо здоров'я, продовжуйте працювати!», «Люблю тебе», «Шикарний чоловік», «Свіжий, красивий, поголений», «Так тримати!», - пишуть Потапу фоловери.

Нагадаємо, що навколо Потапа та Насті Каменських продовжують циркулювати чутки про їхнє розлучення.

Останнім часом зіркова пара стала набагато рідше викладати спільні кадри та виходити разом на публіку.

Так, відколи Потапа та Каменських бачили на публіці разом пройшов місяць - наприкінці грудня вони з'явилися на різдвяній вечірці своєї подруги.

Нагадаємо, Каменських в образі небезпечної хижачки вирішила привернути увагу не лише українців.

Також повідомлялося, що Потапа їдко підкололи після його заборони в Росії.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап показав останнє відео, яке зняв відомий режисер, який загинув під Бахмутом.