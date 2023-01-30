В интервью Григорию Решетнику в программе "Как ты?" Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, призналась, что в Украине она боялась ходить с кем-то на свидания, потому что люди могли хотеть просто воспользоваться ее популярностью. Сейчас артистка учится в Бостоне, США, там она решила согласиться на свидание с парнем из Индии и рассказала об этом опыте.

"Квартира, в которой я живу, – это такой квадратный дом, внутри дворик. И мое окно напротив его окна. Это действительно романтично, он принес записочку мне под дверь. Пишет: "Я вижу, что ты готовишь, мы можем вместе что-нибудь приготовить. Друзья говорят, что я симпатичный, давай прогуляемся", – вспоминает певица.

Но после свидания Яна поняла, что ее избранником может быть только украинец.

"Я окружена со всех сторон контекстом об Украине. Максимум, что может сказать этот парень, что он очень поддерживает Украину, "украинцы такие молодцы". В этот момент мне становится досадно, я понимаю, что мы не об одном и том же, у нас нет общих точек соприкосновения сейчас", – признается Jerry Heil.

Поэтому Шемаева шутит, что "касса все еще свободна". 27-летняя артистка также добавила, что получает внимание от украинских защитников, но к отношениям с военными она не готова, потому что воспринимает их как неземных героев.

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