Популярная украинская певица Jerry Heil учится писать музыку для фильмов в колледже Беркли, США, и платит за это огромные деньги.

В интервью Григорию Решетнику в программе "Как ты?" певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, подробнее рассказала о своем обучении в США.

Артистку в прошлом году приняли на обучение в американский колледж Беркли, где студентов-украинцев очень мало. Яну очень расстроило, что для украинцев нет никакой скидки на обучение. Один семестр обучения стоит аж 40 тысяч долларов (почти 1,5 млн гривен).

"Из первокурсников украинка я одна. На весь Беркли там только девять украинских студентов. Неужели вы действительно не можете выделить какую-то помощь? Мне помогали друзья первое время. Цена зависит от того, какой ты получишь грант. Обучение за один семестр стоит 40 тысяч долларов", – объяснила Яна.

Jerry Heil получила грант в 10 тысяч долларов благодаря хорошим знаниям, которые она продемонстрировала при поступлении, поэтому для нее обучение стоит 30 тысяч.

"Обучение длится 4 года. Я хочу вернуться в Украину, потому что хочу эти интегрировать эти знания сюда, хочу помогать нашим артистам. Видела потенциал до войны, и смотрите, что произошло во время — это просто взрыв такой нереальной новой украинской музыки, как грибочки после дождя. Хочется поливать этот лес", - добавила певица.

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