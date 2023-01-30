Украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич ответила на разные вопросы фанатов, а также затронула тему личной жизни и прощания с экс-возлюбленными. Свои ответы Злата сопроводила личными кадрами в Инстаграм.

«Как выкинуть из сердца мужчину, которого люблю, но который бросил без объяснений» - спрашивают у Златы.

Она ответила:

«Твое будет твоим. Мужчина ушел без объяснений: представь, что ты с ним строила долгую жизнь вместе, а он – ушел. Поэтому, лучше сейчас. Говори о душевной боли с подругой, не держи внутри. Дай себе время пережить эту ситуацию и отпусти потом, дай себе время. Ты любишь больше, а не его, настоящая любовь, это другое – так много радости и взаимности!» - призналась Злата.

Мы писали, Полякова и Ефросинина фактически живут заграницей с 24-го февраля и приезжают домой только на различные съемки и интервью. Полякова же летом, во время первой поездки домой поспешила в нарядом платье к военным и устроила съемку.

Злата написала тогда слова "благодарности" таким артистам, которые дали "отдохнуть" таким, как она - тем, кто никуда не сбегал.

На агрессию Поляковой Злата ответила, что все помнит и на все ответит, более того, даже расскажет об этом детально в интервью. Похоже, ситуация не закончилась.

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